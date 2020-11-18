مستشفى القويعية العام يستقبل 14 مصابا في حادثي مرور

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بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، استنفرت «صحة الرياض» الطواقم الطبية والفنية العاملة في مستشفي القويعية نتيجة استقبال نحو 14 مصابا في حادثي مرور .

وتفصيلا استقبلت طوارئ مستشفى القويعية العام 5 مصابين ، 3 منهم في حالة حرجة ، اثر حادث مروري .

كما استقبلت 9 اصابات في حادث مروري آخر ، ومعظمهم باصابات طفيفة ، وحالتهم مستقرة

وأوضحت «صحة الرياض» أنه تم استنفار كافة الطواقم الطبية والفنية للتعامل مع هذه الحالات وتغطية العمل وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم .

وناشدت «صحة الرياض» كافة سالكي الطرق، وخصوصا قائدي الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة و ترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بمايحقق السلامة للجميع.