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رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

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رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=923102
المناطق- تبوك- علي العميري:

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن جلال العويسى أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله، بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد. وقال الدكتور العويسى في تصريح صحفي بهذه المناسبة تعد ذكرى البيعة السادسة عزيزة وغالية على قلوب أبناء وبنات هذا الوطن جمعيا لنجدد من خلالها البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- ونستلهم منها العزم والإرادة لمواصلة العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات، استكمالًا لمسيرة العهد الزاهر والنهضة الشاملة التي شهدتها بلادنا المباركة في شتى المجالات.وثمن الدكتور العويسى ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم غير مسبوق لهيئة الهلال الأحمر السعودي ساهمت بفضل الله تعالى في تطوير منظومة العمل الإسعافي في المملكة وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات للارتقاء بالخدمات الإسعافية.واختتم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي حديثه قائلًا: “في هذه المناسبة العظيمة نرفع إلى الله عز وجل دعواتنا الصادقة أن يديم على هذا الوطن العزيز وعلينا جميعا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين”.

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