احدث الأخبار

فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن
أبرز المواد
 رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء
أبرز المواد
 سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”
أبرز المواد
 دراسة على 6 آلاف شخص “تنسف” كل ما قيل عن “كمامات كورونا”
أبرز المواد
 وزارة النقل تنهي أعمالها على طريق منفذ جديدة عرعر تزامناً مع افتتاحه
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 مستشفى القويعية العام يستقبل 14 مصابا في حادثي مرور
منطقة الرياض
 نادي الإبل يُعلن عن الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة
أبرز المواد
 لجنة المسابقات تحدد مواعيد الجولات المتبقية من الدور الأول
أبرز المواد
 المملكة تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية غير السلمية
أبرز المواد
فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن

فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن

أبرز المواد
رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء

رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء

أبرز المواد
سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”

سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”

أبرز المواد
دراسة على 6 آلاف شخص “تنسف” كل ما قيل عن “كمامات كورونا”

دراسة على 6 آلاف شخص “تنسف” كل ما قيل عن “كمامات كورونا”

أبرز المواد

فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن

فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن
http://almnatiq.net/?p=923120
المناطق - وكالات

قالت شركة “فايزر” التي أعلنت عن لقاح ناجح لفيروس كورونا المستجد، أنها على اتصال منتظم بالفعل مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، كجزء من الجهود المستمرة لإبقاء جميع الأطراف المهتمة على “اطلاع دائم” بشأن اللقاح وتوزيعه.

وقالت المتحدثة باسم فايزر، شارون كاستيلو، إنه “لا مجال للسياسة في هذه العملية”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

والأحد الماضي، قال كبير موظفي بايدن، رون كلاين، إن الفريق الانتقالي يخطط للقاء شركة فايزر وصانعي اللقاحات الآخرين، في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب تعطيل عملية الانتقال الرسمية إلى إدارة جديدة.

وأضافت كاستيلو أن “فايزر” تحافظ على تواصل مستمر مع إدارة ترامب، وحكام الولايات، وكبار المشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس، لافتا إلى أن فريق بايدن “جزء من هذا الجهد”.

وتابعت: “نحن في منتصف مرحلة انتقالية ونتواصل مع كلا الجانبين”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت “فايزر”، إن لقاح كورونا الذي تطوره بالشراكة مع”بيونتيك” الألمانية، أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام “الطارئ”.

روابط ذات صلة

رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء

رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء
سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”

سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”
دراسة على 6 آلاف شخص “تنسف” كل ما قيل عن “كمامات كورونا”

دراسة على 6 آلاف شخص “تنسف” كل ما قيل عن “كمامات كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*