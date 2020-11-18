احدث الأخبار

مليونا إصابة بكورونا في أفريقيا.. والمشكلة مستمرة
أبرز المواد
 فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن
أبرز المواد
 رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء
أبرز المواد
 سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”
أبرز المواد
 دراسة على 6 آلاف شخص “تنسف” كل ما قيل عن “كمامات كورونا”
أبرز المواد
 وزارة النقل تنهي أعمالها على طريق منفذ جديدة عرعر تزامناً مع افتتاحه
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 مستشفى القويعية العام يستقبل 14 مصابا في حادثي مرور
منطقة الرياض
 نادي الإبل يُعلن عن الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة
أبرز المواد
 لجنة المسابقات تحدد مواعيد الجولات المتبقية من الدور الأول
أبرز المواد
مليونا إصابة بكورونا في أفريقيا.. والمشكلة مستمرة

مليونا إصابة بكورونا في أفريقيا.. والمشكلة مستمرة

أبرز المواد
فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن

فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن

أبرز المواد
رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء

رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء

أبرز المواد
سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”

سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”

أبرز المواد

مليونا إصابة بكورونا في أفريقيا.. والمشكلة مستمرة

مليونا إصابة بكورونا في أفريقيا.. والمشكلة مستمرة
http://almnatiq.net/?p=923123
المناطق - وكالات

رغم البطء في إضافة الحالات المبلغ، عنها مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم، جاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا المليونين، الأربعاء.

ومع تسجيل أكثر من 2 مليون و12000 حالة، تمثل القارة السمراء أقل من 4 في المئة من الحالات المسجلة في أنحاء العالم، لكن الكثير من الخبراء يعتقدون أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن.

ويعتقد الخبراء أن العديد من حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات ذات الصلة يتم إغفالها على الأرجح في أفريقيا، لأن معدلات الفحص في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار من بين أدنى المعدلات في العالم.

كما أنه لا يتم تسجيل أسباب الكثير من الوفيات، بحسب ما نقلت “رويترز”.

ووصل معدل وفيات كوفيد-19 في المنطقة عند 2.4 في المئة تقريبا، وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد أميركا اللاتينية والشرق الأوسط، على الرغم من أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها أقل بكثير.

وسجلت إفريقيا حتى الآن 48 ألف حالة وفاة من جراء فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن

فايزر: لا سياسة في هذه العملية.. نتواصل مع بايدن
رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء

رسميا.. “طائرة بوينغ المشؤومة” تعود إلى الأجواء
سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”

سقط سقف بيته بضربة مفاجئة.. فوجد “ثروة لا تخطر على البال”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*