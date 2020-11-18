توقيع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 7 مليار ريال ضمن الفعاليات الرسمية لمجموعة العشرين بمدينة الجبيل الصناعية

وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية ( المملوكة بالكامل للهيئة الملكية للجبيل وينبع ) مع شركة شينقونغ الدولية للصناعة اتفاقية استثمارية كما وقعت مذكرة تفاهم بين شركة طريق الحرير وشركة شينقونغ الدولية للصناعة صباح أمس الأربعاء بمدينة الجبيل الصناعية وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبد الله بن إبراهيم السعدان وحضور سعادة السفير الصيني لدى المملكة السيد تشن وي تشينج وذلك عبر( الاتصال المرئي ) والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م . مصطفى بن محمد المهدي.

حيث تتلخص الاتفاقية الاستثمارية بإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنشاء وتشغيل مصنع بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2) بمساحة (30,680 م2) كمرحلة أولى لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، و باستثمار إجمالي قدره (3.383) مليار ريـال سعودي ، ومن المتوقع أن يوفر المشروع المزمع إقامته عدد 267 فرصة عمل مباشرة، ويعتبر المشروع ذو قيمة مضافة للمدينة حيث سيسهم في إضافة صناعات وخدمات متخصصة في المنطقة.

فيما تتمثل مذكرة التفاهم بين شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة شينقونغ الدولية للصناعة بمشروع للمواد الجديدة والصناعات التحويلية بين الصين والسعودية والذي يقع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتأجير المصانع الجاهزة في الدمام وإنشاء المصانع في جازان. حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمار 3.750 مليار ريال حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الفعاليات الرسمية لمجموعة العشرين.

من جانبه قال معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م .عبد الله بن إبراهيم السعدان أن تجربة المملكة العربية السعودية والهيئة الملكية خصوصا مع الشركاء في الصين كانت دائما ناجحة وذات عوائد قيمة حيث سهلت الهيئة الملكية للمستثمرين الصينيين الدخول إلى السوق السعودي من خلال مشاريع كبرى في المدن الصناعية التابعة لها.

وأضاف معالي م . السعدان يظهر ذلك جليا من خلال تأسيس شركة طريق الحرير قبل حوالي سنتين هذا المشروع الذي نحتفل بتوقيع مذكراته اليوم والذي يعد فريداً من نوعه ويهدف إلى حفظ الطاقة من خلال تصنيع أجهزة ذات كفاءة عالية بالطاقة تساهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

وأكد سعادة السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينج والذي شارك بكلمة عبر( الاتصال المرئي ) من مدينة الرياض على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتضمن على التوافق الاستثماري والتجاري الموسع. وأضاف نطمح إلى المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة مثل الصناعة والتكنولوجيا الجديدة والطاقة ،والمعدات المتطورة والحديثة.

مختتماً حديثه بتوجيه رسالة شكر للهيئة الملكية على التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي قدمتها للمستثمرين الصينيين.

كما أوضح م. مبارك المبارك العضو المنتدب لشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية إلى أن الاتفاقية تعتبر من الصناعات النوعية بمدينة الجبيل الصناعية والتي تستخدم الكثير من المنتجات المحلية التي تنتج من قبل شركة سابك ، وأننا نهتم بالصناعات التحويلية التي تندرج تحت البناء والتشغيل مباشرة

وأضاف م .المبارك نقدم جميع الخدمات مباشرة إلى صغار المستثمرين ونطور الكثير من الفرص وفق الدراسات التي عملتها الهيئة الملكية.

من جانبه قال مدير إدارة الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل م. محمد بن صالح الزهراني تم توقيع اتفاقية اليوم ما بين شركة الهيئة الملكية للجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية الذراع الاستثماري للهيئة الملكية وشركة شينقونغ الدولية للصناعة لمشروع إنتاج الإضاءة (LED) الموفرة للطاقة.

مشيراً إلى أن المشروع فريد من نوعه بحيث أنه سيتم إنتاج جميع مكونات الإضاءة داخليا كمرحلة أولى وباستخدام مواد خام محلية الصنع بمدينة الجبيل الصناعية من شركة سابك والشركات الأساسية الاخرى باستخدام مواد البولي كاربونيت ومادة البولي ستايرين والبولي إيثيلين والبي في سي وغيرها من المواد الصناعية.









