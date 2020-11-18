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أمانة الشرقية تنفذ 944 جولة رقابية و ترصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
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أمانة الشرقية تنفذ 944 جولة رقابية و ترصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ 944 جولة رقابية و ترصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

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أمانة الشرقية تنفذ 944 جولة رقابية و ترصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ 944 جولة رقابية و ترصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=923137

رصَدت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الثلاثاء 2/3/1442هـ، (18) مخالفة، سُجِّلت منها (12) مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد19″، و (4) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس بمساكن العمالة.

جاء ذلك من خلال (944) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في حين وقفت الأمانة على آلية عمل (477) من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ومتابعة (9411) من الكوادر البشرية بالنظافة لإتمام رفع (7346) طن من النفايات، وإزالة (4108) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

كما سعت الأمانة ومنذ بدء جائحة كورونا إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع بما فيه، حيث قامت الأمانة بتعقيم وتطهير (787) موقعاً، بكمية بلغت (150285) لتراً، من المعقمات والمطهرات.

ودعت أمانة الشرقية الجميع الى الابلاغ عن كافة الملاحظات والشكاوى على الخدمات البلدية وكذلك مخالفات عدم التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال مركز 940 لسلامة الجميع.

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