احدث الأخبار

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”
أبرز المواد
 جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته
أبرز المواد
 ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين
أبرز المواد
 ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً
أبرز المواد
 السفير المعلمي: أقلية الروهينجا المسلمة تعرضت لانتهاكات ممنهجة تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم
أبرز المواد
 دراسة “صادمة” تكشف طول مدة المناعة المكتسبة من كورونا
أبرز المواد
 بعد تحقيقه نتائج إيجابية.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك
أبرز المواد
هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”

أبرز المواد
جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته

جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته

أبرز المواد
ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

أبرز المواد
المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

أبرز المواد

ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين

ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين
http://almnatiq.net/?p=923147
المناطق- الرياض

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين، فيما هبط مخزون نواتج التقطير.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم، فقد قفز مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر إلى 489.5 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع، كما ارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية.
كذلك، زادت مخزونات البنزين الأمريكية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 ملايين برميل إلى 144 مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

روابط ذات صلة

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”
جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته

جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته
ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*