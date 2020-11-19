احدث الأخبار

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين
أبرز المواد
 ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً
أبرز المواد
 السفير المعلمي: أقلية الروهينجا المسلمة تعرضت لانتهاكات ممنهجة تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم
أبرز المواد
 دراسة “صادمة” تكشف طول مدة المناعة المكتسبة من كورونا
أبرز المواد
 بعد تحقيقه نتائج إيجابية.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك
أبرز المواد
 إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي
أبرز المواد
 “فايزر”: هذه خطتنا لضمان إيصال لقاحنا بشكل آمن
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 944 جولة رقابية و ترصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 توقيع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 7 مليار ريال ضمن الفعاليات الرسمية لمجموعة العشرين بمدينة الجبيل الصناعية
الاقتصاد
 “مسك الخيرية” تطلق “صنّاع المستقبل” لتأهيل الشباب وتدريبهم في المجال الرقمي
أبرز المواد
مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين

أبرز المواد
ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين

ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين

أبرز المواد
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً

الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً

أبرز المواد

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين
http://almnatiq.net/?p=923153
المناطق - الرياض

تنطلق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وسط ترقب كبير من قبل الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل في أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.
وينطلق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي – حفظه الله -.
وقد تكللت النسختان الماضيتان للمهرجان بالنجاح، إذ شارك فيها 4073 صقراً، ودخلتا بذلك موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد مشاركة 1723 صقراً في النسخة الأولى، و2350 صقراً في العام الثاني، لتنتزع لقبها الرسمي كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم.
يذكر أن المهرجان يتضمن مسابقتين؛ الأولى الملواح (الدعو)، والتي يقطع فيها الصقر مسافة 400 متر ، مسجلاً أسرع توقيت، وتقسم المسابقة على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، بالإضافة لمسابقة مزاين الصقور، التي يتم خلالها اختيار أجمل الصقور.

روابط ذات صلة

ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين

ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً

الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*