الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا

المناطق- الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و 1,602 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.