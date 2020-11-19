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الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=923158
المناطق- الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و 1,602 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.

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