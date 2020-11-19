احدث الأخبار

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين
أبرز المواد
 ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً
أبرز المواد
 السفير المعلمي: أقلية الروهينجا المسلمة تعرضت لانتهاكات ممنهجة تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم
أبرز المواد
 دراسة “صادمة” تكشف طول مدة المناعة المكتسبة من كورونا
أبرز المواد
 بعد تحقيقه نتائج إيجابية.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك
أبرز المواد
 إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي
أبرز المواد
 “فايزر”: هذه خطتنا لضمان إيصال لقاحنا بشكل آمن
أبرز المواد
ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

أبرز المواد
المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد
مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين

أبرز المواد

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز
http://almnatiq.net/?p=923159
المناطق - الرياض

قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأميركية إن مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر بحلول نهاية الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقال غابرييل ستيرلينغ المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

وقال سكرتير الولاية إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغير النتائج الأولية التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إنها ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت الجمعة برفض طلب حملة ترامب بإبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين.

ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت بحسب مركز اديسون للأبحاث.

ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

روابط ذات صلة

المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا
الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا
مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*