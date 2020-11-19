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جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته

جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته
http://almnatiq.net/?p=923166
المناطق - الرياض

أكد النجم الأميركي جورج كلوني شائعة تمّ تداولها لفترة من الزمن، تحدثت عن إعطائه مبلغ 14 مليون دولار نقدا لـ14 من أصدقائه المقربين الذين دعموه في بداية مسيرته الفنية.

وقال نجم هوليوود البالغ من العمر 59 عاما لمجلة “جي كيو” إنه أعطى مليون دولار لكل واحد من أصدقائه البالغ عددهم 14، بعدما وضع المبلغ في سيارة “فان” قديمة.

وأضاف كلوني أنه قدّم المبلغ لأصدقائه في عام 2013، وذلك بعد نجاح فيلم الخيال العلمي “غرافيتي” أو “الجاذبية” الذي شارك فيه.

وأوضح كلوني الدافع وراء قراره بالقول: “أردت مشاركة نجاحي وثروتي مع أصدقائي الذين ساعدوني على مدى 35 عاما، حتى أني نمت كثيرا على أرائكهم في بدايات مسيرتي”، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتابع قائلا: “لقد اقرضوني المال عندما كنت مفلسا، ومدوا يد العون لي في وقت الحاجة على مرّ السنين. نشكّل مجموعة رائعة من الأصدقاء الجيدين المتكاتفين والمتعاونين في أوقات الشدة والرخاء”.

ووزع كلوني الملايين الـ14 في أكياس احتوى الواحد منها على مليون دولار، ووضعها في سيارة “فان” قديمة كتب عليها عبارة “بائع زهور”، بعدما أخبر مساعده واثنين من رجال الأمن الذين رافقوه.

وفي اليوم التالي دعا كلوني أصدقاءه لمنزله ليمنحهم الملايين، حيث رفع خريطة للعالم، وطلب منهم اختيار المناطق التي يودون زيارتها، وفاجأهم بالقول: “يمكنك القيام بذلك.. ما رأيكم بمن يعطي كل واحد منكم مليون دولار؟”

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