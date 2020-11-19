احدث الأخبار

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”
أبرز المواد
 جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته
أبرز المواد
 ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 164382 إصابة مؤكدة و 1602 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين
أبرز المواد
 ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تُجهّز 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء غداً
أبرز المواد
 السفير المعلمي: أقلية الروهينجا المسلمة تعرضت لانتهاكات ممنهجة تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم
أبرز المواد
 دراسة “صادمة” تكشف طول مدة المناعة المكتسبة من كورونا
أبرز المواد
 بعد تحقيقه نتائج إيجابية.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك
أبرز المواد
هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”

أبرز المواد
جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته

جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته

أبرز المواد
ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

أبرز المواد
المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

أبرز المواد

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”

هواتف سامسونغ تحقق رقما مذهلا في “موطنها”
http://almnatiq.net/?p=923167

كشفت بيانات اقتصادية حديثة، أن حصة شركة “سامسونغ” من سوق الهواتف في كوريا الجنوبية، تجاوزت 70 في المئة، وهو أمرٌ من النادر أن تبلغه أي شركة في موطنها الأصلي.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة “ستراتيجي أناليتيك” المختصة في التحليلات المالية، فإن سامسونغ باعت 3.4 مليون هاتف ذكي، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر موقع “شوسن إلبو”، أن شركة “سامسونغ” استحوذت على 72.3 في المئة بالضبط من مبيعات الهواتف الذكية في البلد الآسيوي.

وكانت “سامسونغ” طرحت عدة هواتف ذكية في النصف الثاني من العام الجاري، بينما قامت منافستها الأقرب “أبل” بإطلاق النسخ الأحدث من هواتف “آيفون 12”.

لكن شركة “أبل” تأخرت في طرح هواتف “آيفون” هذه السنة، حتى أكتوبر، بسبب ظروف انتشار وباء كورونا المستجد، وعيوب في أجزاء يتم جلبها من الصين.

وفي الولايات المتحدة، تفوقت شركة سامسونغ على “أبل”، خلال الربع الثالث من العام الجاري، فحلت الأولى بسوق الهواتف الأميركية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ويعزو خبراء اقتصاديون، تفوق سامسونغ في المبيعات، إلى طرح أكثر من هاتف ذكي، أي تعدد “الموديلات” والخيارات أمام المشترين.

في المقابل، واجهت شركة “أبل” عدة انتقادات فقيل إنها أضحت تطرح أجهزتها في سبتمبر من كل سنة دون أن تجلب مزايا ثورية وجديدة تستحق أن تدفع الزبائن إلى اقتنائها.

وفي أغسطس الماضي، مثلا، أعلنت شركة “سامسونغ” عن “غالاكسي نوت 20″، وفي الشهر الذي تلاه، أعلنت عن هاتفين قابلين للطي وهما “غالاكسي زي فولد” و”زي فليب جي”.

لكن هذا التفوق لشركة “سامسونغ” قد لا يصمد طويلا، بحسب أحد الخبراء، لاسيما في ظل توقعات بأن تحقق هواتف “أبل” مبيعات قوية، خلال الربع الأخير من العام الحالي.

روابط ذات صلة

جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته

جورج كلوني يمنح مليون دولار لكل من ساعده في بداية مسيرته
ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز

ترامب على موعد مع إعلان جورجيا نتائج إعادة الفرز
المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

المملكة تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها وكل الجهود الرامية إلى وقف المأساة في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*