الأرصاد :أمطار على عدة مناطق والمسند: رياح وأتربة مثارة تزداد الجمعة

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http://almnatiq.net/?p=923188

توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الخميس، نشاطا في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية والتي قد تثير الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي.

وأوضح المسند أنه من المتوقع أن يزداد نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار ليوم غد الجمعة، والسبت تبقى الرياح غربية نشطة أيضا.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية و قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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