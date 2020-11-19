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ريما بنت بندر: علاقة الرياض وواشنطن أعمق بكثير من رئيس أمريكي واحد

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ريما بنت بندر: علاقة الرياض وواشنطن أعمق بكثير من رئيس أمريكي واحد

ريما بنت بندر: علاقة الرياض وواشنطن أعمق بكثير من رئيس أمريكي واحد
http://almnatiq.net/?p=923194
المناطق - الرياض

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني العلاقات الأمريكية العربية، إن “المملكة تشهد تغييرا هائلا وغير مسبوق وقيادتها تبذل جهودا لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضا من خلال سياستنا الخارجية”، مضيفة أنها “أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم”.
وأكدت الأميرة ريما بنت بندر قوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات “أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد”.
وتحدثت الأميرة ريما في كلمتها عن “رؤية المملكة 2030“ والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة، كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكيات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والإرهاب، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.
وبشأن العلاقات السعودية الأمريكية، شددت الأميرة ريما على أنها علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما أيضا.
وقالت إن “شراكتنا جامعة بين الحزبين، فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد”.

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