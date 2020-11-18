“تعليم تبوك” يحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

تبوك- فايز السميري

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم الأربعاء بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، ملكاً على البلاد، وتوليه مقاليد الحكم. وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية،برعاية المدير العام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمريوبدأ الحفل بآيات من القران الكريم ‏عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً ” قصة ملك ” و ” بيعة وولاء ” و “سلمان في قلوب الوافدين “ثم شاركت الفنانة التشكيلة الطالبة نوف الحمود ” لوحة البيعة ” نالت استحسان الحضور .وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري في كلمته إن الإدارة أعدت فعاليات وبرامج متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وتفعيلها في المدارس عبر المنصات الافتراضية، ومنصات الإدارة الإعلامية، مشيرًا إلى أن الجميع يحتفي بهذه المناسبة بمشاعر تملؤها روح الغبطة والتفاؤل بمستقبل مشرق للوطن، تحت قيادة رشيدة، حققت وخلال فترة وجيزة العديد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.وأضاف العمري: بلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات، وستظل وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة أساس؛ للحفاظ على الوطن والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات.وتابع: هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا، وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا فهي أعوام ستة مضت قصيرة من عمر الزمن، كبيرة بحجم المنجزات، شهدت فيها المملكة توجهات متسارعة نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة، والرعاية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، .وأضاف، لقد حظي قطاع التعليم بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – إداركاً بأن التقدم مقترن بالتعليم في مختلف أشكاله ومستوياته، حرصًا على صناعة جيل قادر على بناء مستقبل وطنه ونقله لمصاف الدول المتقدمة.تلا ذلك تدشين أول برامج الخطة ، والحائط الإلكتروني.وقد حضر الحفل مساعدي مدير التعليم وعدد من مديري الإدارات والمشرفين.