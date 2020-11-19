“سعود الطبية” تنقذ مصاباً تعرض لنزيف حاد في الرقبة

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز إصابات الحوادث، مقيمًا تعرض لنزيف حاد بالرقبة، بعدما تعرض لإصابة نافذة في الرقبة نتيجة سقوطه على زجاج مكسور وذلك أثناء مزاولة عمله كفني زجاج .

وأوضحت المدينة بأنه تم استقبال المريض في قسم الطوارئ وتقييمه بواسطة فريق جراحة الإصابات، حيث تبين وجود جرح قطعي في الرقبة مع نزيف حاد، وتم نقل المريض على نحو عاجل إلى غرفة العمليات، وإجراء إستكشاف للرقبة.

ونوهت المدينة أنه خلال العملية تبين وجود قطع في الوريد الوداجي الأيسر، حيث تم التحكم بالنزيف، وبعد ذلك إستكشاف الشريان السباتي والبلعوم و الحنجرة، وإصلاح العضلات المقطوعة و تعويض الدم المفقود.

وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من المدينة بعد ثلاث أيام من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات ولله الحمد.

وأكدت المدينة في هذا الاتجاه على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، واستقبلت خلال عام قرابة 3 آلاف حالة، تضمنت بشكل عام : السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن، نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية، كما اشتملت الإصابات على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية بسبب وجود الأسلاك المكشوفة، وضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية و تحديث وفحص المعدات بشكل دوري، والتأكد من الحالتين النفسية والصحية للعاملين.

يذكر أن العملية أجراها فريق طبي مكون من: استشاري جراحة الإصابات د. غسان الرمحي، أخصائي جراحة الإصابات د. رامي الغامدي وطبيب مقيم في الجراحة العامة د. محمد كومو.