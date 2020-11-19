المعارضة التركية تهاجم “أردوغان”: ألا تخجل أبداً !!

المناطق - وكالات

هاجمت المعارضة الرئيس التركي ” أردوغان ” بسبب تزايد حالات الإنتحار وارتفاع معدلات الفقر والتدهور الإقتصادي .

ووجهت زعيمة حزب الخير المعارض ” ميرال أكشنار ” انتقادات حادة لـ ” أردوغان ” قائلة : ألا تخجل أبداً ، بسبب تزايد إنتحار الآباء مؤخراً بسبب عدم قدرتهم على توفير الطعام لأطفالهم .

وأكدت أن دليل فشل أردوغان إقتصادياً إستقالة صهره بيرات البيرق من وزارة الخزانة والمالية ، وقبلها الإطاحة برئيس البنك المركزي التركي بعد إنهيار الليرة أمام العملات الأجنبية ما سبب إرتفاع الأسعار بشكل جنوني .