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المعارضة التركية تهاجم “أردوغان”: ألا تخجل أبداً !!

المعارضة التركية تهاجم “أردوغان”: ألا تخجل أبداً !!
http://almnatiq.net/?p=923210
المناطق - وكالات

هاجمت المعارضة الرئيس التركي ” أردوغان ” بسبب تزايد حالات الإنتحار وارتفاع معدلات الفقر والتدهور الإقتصادي .

ووجهت زعيمة حزب الخير المعارض ” ميرال أكشنار ” انتقادات حادة لـ ” أردوغان ” قائلة : ألا تخجل أبداً ، بسبب تزايد إنتحار الآباء مؤخراً بسبب عدم قدرتهم على توفير الطعام لأطفالهم .

وأكدت أن دليل فشل أردوغان إقتصادياً إستقالة صهره بيرات البيرق من وزارة الخزانة والمالية ، وقبلها الإطاحة برئيس البنك المركزي التركي بعد إنهيار الليرة أمام العملات الأجنبية ما سبب إرتفاع الأسعار بشكل جنوني .

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