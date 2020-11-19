جائزتان خليجيتان لمتوسطة البنات الثالثة بأبها

المناطق - أبها

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي عن نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام ٢٠٢٠ في دورتها السادسة، والتي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزتين الأولى جائزة المدرسة المتميزة” فئة المدرسة والثانية فئة المبادرات الطلابية “رفقاء بينهم للوقاية من التنمر”.

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل للتنفيذ، لافتة إلى أن الجائزتين تضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي، فيما قدم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني التهنئة لقيادة المدرسة وفريق العمل بها مثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد.