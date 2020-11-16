استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني ، يرافقه العميد مسعود بن علي الشهراني بمناسبة تكليفه مساعداً لقائد حرس الحدود بنجران.
وأشاد سمو أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية حدود المملكة.
أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني ، يرافقه العميد مسعود بن علي الشهراني بمناسبة تكليفه مساعداً لقائد حرس الحدود بنجران.
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