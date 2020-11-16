أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني ، يرافقه العميد مسعود بن علي الشهراني بمناسبة تكليفه مساعداً لقائد حرس الحدود بنجران.

وأشاد سمو أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية حدود المملكة.