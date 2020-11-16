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أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=923265
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني ، يرافقه العميد مسعود بن علي الشهراني بمناسبة تكليفه مساعداً لقائد حرس الحدود بنجران.
وأشاد سمو أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية حدود المملكة.

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