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أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية جمعية البر بمدينة بريدة “بر”

أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية جمعية البر بمدينة بريدة “بر”

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أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية جمعية البر بمدينة بريدة “بر”

أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية جمعية البر بمدينة بريدة “بر”
http://almnatiq.net/?p=923277
المناطق - بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية ببريدة، في أهل البر والإحسان ، مؤكداً أن كل ما يقوم بهذا العمل الخيري مأجور عليه إن شاء الله ، سائلا الله تعالى أن يكثر من أهل الخير الباذلين والمتصدقين الذين يجدون الارتياح والمخرج السليم في تقديم دعمهم للجمعيات والفروع التابعة للبر ببريدة ، لافتاً الانتباه إلى طلب بعض أعضاء الجمعية وفرع الجمعية في مركز الإحسان الخيري بدمجها مع الجمعية الجديدة أسمها جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة ، وحرصهم على دعم مثل هذه الأعمال الخيرية عبر مؤسسات المجتمع, حامداً المولى عز وجل على أن ما حبانا في هذه البلاد المباركة والتي جعلت من المواطنين هم يبادرون في الأعمال الخيرية التي هي نعمة من نعم الله. 

وأشاد سموه خلال ترؤسه, اليوم, الاجتماع العادي للجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية ببريدة “بر”، لمناقشة ميزانية الجمعية وفروعها للعام المالي 2019، وذلك في قاعة الشيخ عبدالله بن محمد العجاجي ـ رحمه الله ـ في مقر الجمعية بمدينة بريدة, بجمعية بر بريدة وأنها تعد من أكبر الجمعيات ومن أعرقها ، ولديهم الكثير من أذرع الخير التي تقوم بالبحث عن المحتاجين والفقراء والمساكين والبذل والعطاء لهم ومساندتهم في حوائج الحياة. 

من جانبه, قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز الحميد , الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على كل ما يبذله لهذه الجمعية ، خدمةً لباذلي الخير في كل محافظة ومدينة ومركز بالمنطقة ، مشيداً بالدعم اللاا محدود بجميع مجالات وأوجه العمل الخيري من أجل مساندته على أداء رسالته على الوجه الأكمل ، مؤكداً إلتزام الجميعة بالأحكام والتوجهات التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة في رؤيتها الطموحة 2030 ، شاكراً جميع القائمين على الجمعية والداعمين لدعم أعمال هذه الجمعية وبرامجها ، داعياً الله أن يحفظ الله لنا أمننا وأماننا. 

واستعرض مدير عام الجمعية الدكتور محمد الثويني, التقرير المالي والإداري عن أعمال الجمعية وأنشطتها التي تمت خلال عام 2019م ، حيث بلغت إيرادات الجمعية وفروعها مجتمعه أكثر من 86 مليون ريال، فيما بلغت مصروفاتها أكثر 79 مليون ريال، كما جرى أيضاً مناقشة تقديرات المصروفات والإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020 م. 

وفتح المجال للحضور عن مناقشة الحسابات عن عمل الجمعية ومناقشة تقديرات المصروفات والإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020 م، وبعض الموضوعات التي يوافق عليها الجمعية العمومية مثل موافقة الجمعية العمومية بدمج مركز الإحسان الخيري مع جمعية الإحسان ، والرفع لوزارة التنمية الاجتماعية بالموافقة على ذلك ، وإمكانية استفادة الجمعية من القروض الحسنة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية. 

حضر الاجتماع أعضاء الجمعية، ومديري الجمعيات ومشرفي المجمعات والمراكز الخيرية، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

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