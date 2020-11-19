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شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق

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شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق
http://almnatiq.net/?p=923281
المناطق - واس

رَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – من القبض على خمسة أشخاص، (مواطن ونازحين ومقيم من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملاً متكاملاً لارتكاب جرائمهم، وقد عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختامٍ مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل (2,500,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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