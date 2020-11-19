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مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=923287
تبوك - علي العميري

قلّد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه، عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة “ملازم أول ” وهم:الملازم أول ياسر بن احمد عسيري ، الملازم أول عماد بن نمر الحربي ، الملازم أول فهاد بن محمد الدوسري ، الملازم أول مروان بن محمد الحزيمي ، الملازم أول خالد بن صالح البلوي ، الملازم أول عبدالرحمن بن عبدالغني الحسين ، الملازم اول حمد بن صالح الزهراني ، الملازم أول عبدالعزيز بن صالح الجنيدل  ، الملازم أول محمد بن عبدالله الزيلعي ، الملازم أول ثامر بن محمد البقمي   وهنأ اللواء الزبن الضباط الذين تمت ترقيتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.من جهتهم عبر الضباط عن سعادتهم بهذه الترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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