جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

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يرعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أعمال مؤتمر الإرشاد النفسي الافتراضي للشباب الجامعي بعنوان “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” عبر برنامج زووم والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز الإرشاد الجامعة وذلك بعد غد السبت ٦ ربيع الآخر ١٤٤٢ الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠م، بمشاركة ٢٩ جامعة، و٣٢ باحث وعضو هيئة تدريس.

ويناقش المؤتمر عدد ١٨ بحث وورقة علمية تتناول الأبحاث أحدث الموضوعات التي تتعلق بإدمان الانترنت، والمشكلات النفسية المترتبة على سوء استخدامه، التنمر الإلكتروني أخلاقيات العمل والعلاجات النفسية عن بعد، وبرامج التدخل النفسي في الأزمات، وغيرها من الموضوعات الحديثة والمهمة. كما يقدم المؤتمر ٩ ورش مصاحبة لأعمال المؤتمر في مجال المقاييس النفسية الإلكترونية، والفنيات العلاجية الحديثة والبرامج العلاجية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بأهمية الإرشاد النفسي السيبراني للشباب الجامعي، والتعريف باستخدام الواقع الافتراضي في علاج بعض الاضطرابات النفسية، وإكساب الطلبة خبرة التعامل مع الأزمات والاضطرابات، وتطوير البرامج والخدمات الإرشادية التي تقدمها مراكز الإرشاد بالجامعات، نقل الخبرات بين جامعات المملكة.

وبين عميد شؤون الطلاب أن المؤتمر سيقدم توصيات تساعد على تطوير العمل وتوحيد الجهود في الظروف العادية وفي الأزمات، ودعا جميع المهتمين والطلبة للمشاركة والتسجيل من خلال الرابط التالي: https://zoom.us/webinar/register/WN_Y8o_cDtrTay5pbWLQzNC5w