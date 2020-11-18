احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء
المنطقة الشرقية
 محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت
منطقة مكة المكرمة
 مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تحدد الأربعاء القادم موعداً لسحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة
منطقة تبوك
 شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية جمعية البر بمدينة بريدة “بر”
منطقة القصيم
 الرشيد: رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يؤكد الدور السياسي والاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030
أبرز المواد
 وزير الاستثمار : استضافة ورئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين يؤكد مكانتها العالمية
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة
منطقة نجران
 جائزتان خليجيتان لمتوسطة البنات الثالثة بأبها
منطقة عسير
 أمانة الكراسي البحثية بجامعة القصيم تسلم تقريرها السنوي لمعالي رئيس الجامعة
منطقة القصيم
نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

المنطقة الشرقية
محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

أبرز المواد
جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

منطقة مكة المكرمة
مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

منطقة تبوك

جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت
http://almnatiq.net/?p=923290
المناطق - جدة

يرعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أعمال مؤتمر الإرشاد النفسي الافتراضي للشباب الجامعي بعنوان “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” عبر برنامج زووم والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز الإرشاد الجامعة وذلك بعد غد السبت ٦ ربيع الآخر ١٤٤٢ الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠م، بمشاركة ٢٩ جامعة، و٣٢ باحث وعضو هيئة تدريس.

ويناقش المؤتمر عدد ١٨ بحث وورقة علمية تتناول الأبحاث أحدث الموضوعات التي تتعلق بإدمان الانترنت، والمشكلات النفسية المترتبة على سوء استخدامه، التنمر الإلكتروني أخلاقيات العمل والعلاجات النفسية عن بعد، وبرامج التدخل النفسي في الأزمات، وغيرها من الموضوعات الحديثة والمهمة. كما يقدم المؤتمر ٩ ورش مصاحبة لأعمال المؤتمر في مجال المقاييس النفسية الإلكترونية، والفنيات العلاجية الحديثة والبرامج العلاجية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بأهمية الإرشاد النفسي السيبراني للشباب الجامعي، والتعريف باستخدام الواقع الافتراضي في علاج بعض الاضطرابات النفسية، وإكساب الطلبة خبرة التعامل مع الأزمات والاضطرابات، وتطوير البرامج والخدمات الإرشادية التي تقدمها مراكز الإرشاد بالجامعات، نقل الخبرات بين جامعات المملكة.

وبين عميد شؤون الطلاب أن المؤتمر سيقدم توصيات تساعد على تطوير العمل وتوحيد الجهود في الظروف العادية وفي الأزمات، ودعا جميع المهتمين والطلبة للمشاركة والتسجيل من خلال الرابط التالي: https://zoom.us/webinar/register/WN_Y8o_cDtrTay5pbWLQzNC5w

روابط ذات صلة

المسعودي يرعى احتفال تعليم جدة بالذكرى السادسة للبيعة

المسعودي يرعى احتفال تعليم جدة بالذكرى السادسة للبيعة
الفيصل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة

الفيصل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة
السديس يدشن اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام

السديس يدشن اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*