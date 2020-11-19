احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء
المنطقة الشرقية
 محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت
منطقة مكة المكرمة
 مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تحدد الأربعاء القادم موعداً لسحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة
منطقة تبوك
 شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية جمعية البر بمدينة بريدة “بر”
منطقة القصيم
 الرشيد: رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يؤكد الدور السياسي والاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030
أبرز المواد
 وزير الاستثمار : استضافة ورئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين يؤكد مكانتها العالمية
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة
منطقة نجران
 جائزتان خليجيتان لمتوسطة البنات الثالثة بأبها
منطقة عسير
 أمانة الكراسي البحثية بجامعة القصيم تسلم تقريرها السنوي لمعالي رئيس الجامعة
منطقة القصيم
نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

المنطقة الشرقية
محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

أبرز المواد
جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

منطقة مكة المكرمة
مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

منطقة تبوك

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص
http://almnatiq.net/?p=923293

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن علي عبدالله المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق
الرشيد: رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يؤكد الدور السياسي والاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030

الرشيد: رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يؤكد الدور السياسي والاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030
وزير الاستثمار : استضافة ورئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين يؤكد مكانتها العالمية

وزير الاستثمار : استضافة ورئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين يؤكد مكانتها العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*