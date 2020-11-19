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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء
http://almnatiq.net/?p=923296
المناطق - الدمام

تأسياً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وإنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله- اليوم (الخميس)، صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر.
وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ علي القرني ، الذي حث المصلين في خطبته على شكر نعم الله، ومن ذلك نعمة الأمن ورغد العيش،، مذكرا بوجوب اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، والعزم الصادق على التوبة وترك الذنوب، مبيناً ضرورة أداء حقوق العبد التي عليه لربه، وما على العبد للناس، والخوف من تأخير الزكاة، والمسارعة في إخراجها، والحرص على صلة الرحم، والحرص على حسن الأقوال والأفعال، التي ترضي المولى عز وجل، سائلا الله أن يغيث البلاد والعباد، وأن يجعلها سقيا خير وبركة، وأن يجعلها على رؤوس الجبال وبطون الأودية، وينبت بها الزرع، مختتما خطبته بالتذكير بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلب الرداء، تفاؤلاً بتبدل الأحوال إلى الأفضل.
وقد حضر الصلاة سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ومحافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان وسعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش وعدد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين.

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