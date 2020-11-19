احدث الأخبار

الجبير رافضا لانتقاد عقوبة الإعدام: لدينا قوانيننا ولديكم قوانينكم
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء
المنطقة الشرقية
 محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص
أبرز المواد
 جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت
منطقة مكة المكرمة
 مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تحدد الأربعاء القادم موعداً لسحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة
منطقة تبوك
 شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية جمعية البر بمدينة بريدة “بر”
منطقة القصيم
 الرشيد: رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يؤكد الدور السياسي والاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030
أبرز المواد
 وزير الاستثمار : استضافة ورئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين يؤكد مكانتها العالمية
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة
منطقة نجران
 جائزتان خليجيتان لمتوسطة البنات الثالثة بأبها
منطقة عسير
الجبير رافضا لانتقاد عقوبة الإعدام: لدينا قوانيننا ولديكم قوانينكم

الجبير رافضا لانتقاد عقوبة الإعدام: لدينا قوانيننا ولديكم قوانينكم

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء

المنطقة الشرقية
محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

أبرز المواد
جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

جامعة “المؤسس” تطلق مؤتمر “الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي” بعد غد السبت

منطقة مكة المكرمة

الجبير رافضا لانتقاد عقوبة الإعدام: لدينا قوانيننا ولديكم قوانينكم

الجبير رافضا لانتقاد عقوبة الإعدام: لدينا قوانيننا ولديكم قوانينكم
http://almnatiq.net/?p=923302
المناطق- الألمانية

أعلن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الاستاذ عادل الجبير رفضه لأي تدخل من الخارج في قضايا حقوق الإنسان في المملكة، وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين “جي 20” عبر الفيديو، وفقاً لوكالة الانباء الألمانية.
ورفض الجبير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أي انتقاد لعقوبة الإعدام أو لاعتقال ناشطات.
وقال الجبير عن عقوبة الإعدام: “لديكم قوانينكم، ولدينا قوانينا”، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لديها أحد أدنى معدلات الجريمة على مستوى العالم- ويرتبط ذلك بتطبيق الشريعة، وأكد قائلا: “لن نغير قوانينا، لأن شخص ما  يقول: ‘إننا لا نحب قوانينكم'”.
وتابع: “إذا أتينا إلى ألمانيا وقلنا: يتعين عليكم عدم بيع خمور في فنادق؛ لأن ذلك محظور في المملكة العربية السعودية، هل من الممكن أن يكون ذلك مقبولا هنا؟ بالطبع لا”.

روابط ذات صلة

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أحمد بن علي المشيخص
شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق
الرشيد: رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يؤكد الدور السياسي والاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030

الرشيد: رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين يؤكد الدور السياسي والاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*