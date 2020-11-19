الجبير رافضا لانتقاد عقوبة الإعدام: لدينا قوانيننا ولديكم قوانينكم

المناطق- الألمانية

أعلن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الاستاذ عادل الجبير رفضه لأي تدخل من الخارج في قضايا حقوق الإنسان في المملكة، وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين “جي 20” عبر الفيديو، وفقاً لوكالة الانباء الألمانية.

ورفض الجبير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أي انتقاد لعقوبة الإعدام أو لاعتقال ناشطات.

وقال الجبير عن عقوبة الإعدام: “لديكم قوانينكم، ولدينا قوانينا”، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لديها أحد أدنى معدلات الجريمة على مستوى العالم- ويرتبط ذلك بتطبيق الشريعة، وأكد قائلا: “لن نغير قوانينا، لأن شخص ما يقول: ‘إننا لا نحب قوانينكم'”.

وتابع: “إذا أتينا إلى ألمانيا وقلنا: يتعين عليكم عدم بيع خمور في فنادق؛ لأن ذلك محظور في المملكة العربية السعودية، هل من الممكن أن يكون ذلك مقبولا هنا؟ بالطبع لا”.