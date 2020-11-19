برعاية نائب أمير جازان تعليم صبيا وجازان يحتفيان بذكرى البيعة السادسة

جازان - فضة عطيف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله محمد الصقر، أقامت إدارتا تعليم جازان وصبيا اليوم حفل احتفاء بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمقاليد الحكم، وذلك على مسرح إدارة تعليم صبيا.

واشتمل برنامج الحفل على العديد من الفقرات، بدأت باستهلال عن ذكرى البيعة وتجديدها لخادم الحرمين، وعلاقة التلاحم بين الحاكم وشعبه؛ للانطلاق نحو الريادة والصدارة، قدم الاستهلال الطالب خالد عجيم والطالبة ريسان القحطاني بإشراف نجاة العطار. تلاه عرض (فيديو) تضمن حديثا عن البيعة لقيادات تعليم جازان وصبيا، الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي مدير تعليم جازان، والدكتور حسن بن محسن خرمي مدير تعليم صبيا، والمساعد للشؤون التعليمية بصبيا ناصر بن أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية بجازان رحاب زيلعي مسلم.

وألقى الشاعر سعود الحمد قصيدة بعنوان ميثاق يتجدد، ثم تم عرض فيلم عن الوطن وملوكه، ومراحل تطوره، وفترة حكم الملك سلمان، وصفاته القيادية والإنسانية، ودوره في رخاء شعبه، واستقرار المنطقة، ورؤية ولي العهد، وتآلف وتكاتف الشعب مع القيادة، ووحدة الصف للصمود في وجه الفتن. وعبر منسوبي الميدان التعليمي بصبيا وجازان من مشرفين ومشرفات، ومعلمين ومعلمات، وقادة وقائدات، وإداريين وإداريات، وطلاب وطالبات عن مشاعرهم في ذكرى البيعة السادسة، وخُتم الحفل بعرض مسرحية وملحمة وأوبريت (البيت الكبير) من تأليف أحمد حجريني.