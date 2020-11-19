الشيخ ماجد الدويش يهنئ القيادة الرشيدة بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

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رفع الشيخ ماجد بن عجمي الدويش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – مجدداً البيعة والولاء، بمناسبة مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية؛ والذي صادف امس (الأربعاء)الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر 2020م،. داعياً الله عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها وقيادتها وإنجازاتها وتقدمها، ومساهماتها العالمية في جميع المجالات.

وأشار الدويش إلى أن الوقت الذي يشهد فيه العالم بأسره متغيرات وتحديات عدة إلا أن المملكة العربية السعودية واجهتهابكفاءة واقتدار ، وكان بناء الإنسان مستمراً؛ والتنمية متواصلة في كافة أرجاء الوطن.

مؤكداً أن عهد الملك سلمان – أيده الله – تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة علىكافة الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م ، التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل.

مشيراً إلى أن المملكة – قيادة وشعباً – تحتفي بهذه الذكرى في كل عام، متعاهدين على السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً أن البيعة تجسد علاقة وطيدة يقف فيها المواطنونخلف قيادة رشيدة عبورًا لمراحل تطوّر الدولة وانتقالها من التأسيس إلى البناء والتطوير، وصولًا إلى رؤية واضحة لمستقبلمزهر.

وختم بقوله: إن ذكرى البيعة السادسة تتواكب مع ترؤس المملكة لمجموعة العشرين؛ حيث يشهد شهر نوفمبر الجاري الاجتماعالرئيسي لقادة دول المجموعة، التي يترقبها العالم، ويتطلع إلى ما سيصدر عنها من قرارات وتوصيات، تساهم في تقدم ورخاءدول العالم أجمع، وتمنحها مزيدًا من الدعم في مجالات عديدة، من أهمها الصحة والتعليم.