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بلدية القطيف : نزع ملكيات 25 عقارا في أم الساهك

بلدية القطيف : نزع ملكيات 25 عقارا في أم الساهك
http://almnatiq.net/?p=923341
المناطق - القطيف

وافق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، على بدء إجراءات نزع ملكية 25 عقارا في بلدة أم الساهك، بمحافظة القطيف.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 25 عقارا في بلدة أم الساهك بمحافظة القطيف لصالح تنظيم وتوسعة شارع عرض (25م) شرق المخطط رقم (21/ج/ لوحة1) بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1523) مع ربطه بمدخل بلدة أم الساهك في محافظة القطيف، منوهاً بالدعم الذي تتلقاه أمانة المنطقة الشرقية من قبل معاليه في كافة المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن تزايد النمو السكاني، يسبب أزمة مرورية ويخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على كافة الأصعدة، مشيرا الى أن البلدية أعلنت عن بدء إجراءات نزع الملكية لـ 25 عقارا في بلدة أم الساهك لصالح تنظيم وتوسعة شارع عرض (25م) شرق المخطط رقم (21/ج/ لوحة1) بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1523) مع ربطه بمدخل بلدة أم الساهك في محافظة القطيف.

ودعا المواطنين أصحاب العقارات (من 1 إلى 25) مراجعة إدارة نزع الملكية في البلدية وإحضار الوثائق المطلوبة وهي: صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة (إن وجد) مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجد، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة (إن وجد) مع الأصل، رقم الآيبان (IBAN) البنكي.

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