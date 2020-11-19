احدث الأخبار

القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 بلدية الجبيل: إلزام 40 مبنى تجاري بتحسين وتأهيل الواجهات
المنطقة الشرقية
 خلال المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تعيش حراكًا تنمويًّا.. ولا تهاون مع الفاسدين
أبرز المواد
 بلدية القطيف : نزع ملكيات 25 عقارا في أم الساهك
المنطقة الشرقية
 شرطة المدينة المنورة: ضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي
أبرز المواد
 في عهد سلمان.. نصف مليار إجمالي مشاريع “تعليم القصيم” خلال 6 سنوات
منطقة القصيم
 أكثر من 64 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” خلال 10 أشهر في 2020
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8578.42 نقطة
أبرز المواد
 الشيخ ماجد الدويش يهنئ القيادة الرشيدة بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (319) حالة مؤكدة وتعافي (441) حالة جديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 برعاية نائب أمير جازان تعليم صبيا وجازان يحتفيان بذكرى البيعة السادسة
منطقة جازان
 المسعودي يدشن معرض “بيعة ملك وهيبة وطن”
المنطقة الشرقية
القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك

القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
بلدية الجبيل: إلزام 40 مبنى تجاري بتحسين وتأهيل الواجهات

بلدية الجبيل: إلزام 40 مبنى تجاري بتحسين وتأهيل الواجهات

المنطقة الشرقية
خلال المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تعيش حراكًا تنمويًّا.. ولا تهاون مع الفاسدين

خلال المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تعيش حراكًا تنمويًّا.. ولا تهاون مع الفاسدين

أبرز المواد
بلدية القطيف : نزع ملكيات 25 عقارا في أم الساهك

بلدية القطيف : نزع ملكيات 25 عقارا في أم الساهك

المنطقة الشرقية

القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك

القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=923356
تبوك - علي العميري

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة فعاليات المحطة الخامسة للقافلة الزراعية الإرشادية في منطقة تبوك والتي نظمتها الوزارة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية على مدى ثلاثة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الأفنس الرويلي أن القافلة هدفت إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية السلبية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.وأشار الرويلي إلى أنه جرى إطلاع المزارعين والمهتمين على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية وحسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.وثمن المهندس الرويلي رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وتدشينه لأعمال القافلة وفعالياتها ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ومعالي نائبه على دعمهم المستمر للجهود التوعوية والإرشادية واهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه خدمة المزارعين ومعرفة وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم وفي ختام أعمال القافلة تم تكريم الجهات المشاركة بأعمال القافلة.يُذكر أن القافلة الإرشادية جابت حتى الآن خمس مناطق هي الرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك، وستحطُّ رحالها في محطتها الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة 23 – 27 نوفمبر 2020 في رحلةٍ دامت أكثر من شهر.

روابط ذات صلة

مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أمانة تبوك تحدد الأربعاء القادم موعداً لسحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة

أمانة تبوك تحدد الأربعاء القادم موعداً لسحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة
“تعليم تبوك” يحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

“تعليم تبوك” يحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*