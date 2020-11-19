القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك

تبوك - علي العميري

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة فعاليات المحطة الخامسة للقافلة الزراعية الإرشادية في منطقة تبوك والتي نظمتها الوزارة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية على مدى ثلاثة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الأفنس الرويلي أن القافلة هدفت إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية السلبية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.وأشار الرويلي إلى أنه جرى إطلاع المزارعين والمهتمين على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية وحسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.وثمن المهندس الرويلي رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وتدشينه لأعمال القافلة وفعالياتها ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ومعالي نائبه على دعمهم المستمر للجهود التوعوية والإرشادية واهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه خدمة المزارعين ومعرفة وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم وفي ختام أعمال القافلة تم تكريم الجهات المشاركة بأعمال القافلة.يُذكر أن القافلة الإرشادية جابت حتى الآن خمس مناطق هي الرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك، وستحطُّ رحالها في محطتها الأخيرة بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة 23 – 27 نوفمبر 2020 في رحلةٍ دامت أكثر من شهر.