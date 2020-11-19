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مساعد مدير تعليم الخرج : عهد خادم الحرمين الشريفين حافل بالتقدم والازدهار

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مساعد مدير تعليم الخرج : عهد خادم الحرمين الشريفين حافل بالتقدم والازدهار
http://almnatiq.net/?p=923359
المناطق - الرياض

رفع مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله عاقل الزايدي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتوليه مقاليد الحكم، مؤكداً أن هذه الذكرى مناسبة غالية وعزيزة على الجميع. 

وبين في حديثه أن هذه المناسبة العظيمة والذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً لذكرى السادسة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم في المملكة العربية السعودية نُعلن ونجدد بكل فخر واعتزاز بيعتنا حباً وولاءً وانتماءً وإخلاصاً ووفاءً له على السمع والطاعة ونقدم أنفسنا وأرواحنا وكل مانملك فداءً ودفعاً عن ديننا ووطننا ومليكنا .

وأضاف نحمد الله أننا نعيش في وطن يحكمه الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي جعل من هذا الوطن موطناً للعز والشموخ والفخر والإعتزاز .

وأكد  أنه قد مضت ستة سنوات حافلة بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار والتقدم والتطور والحزم والعزم والإنجازات العظيمة والكبيرة في شتى المجالات .

وأختتم حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله ملكنا وقائدنا وملهمنا وقدوتنا  خادم الحرمين الشريفين  من كل شر ومكروه ، وأن يُسبغ عليه نعمة الصحة والعافية ، وأن يمده بالتوفيق والسداد في كل أمر وشأن .

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