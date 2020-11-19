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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن
http://almnatiq.net/?p=923362
المناطق_ الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظات عدن والمهرة ومأرب باليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 618.760 دولارًا أمريكيًا

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث عضو مجلس الإدارة المهندس حسن العبدالله ،وذلك بمقر المركز في الرياض

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام ، والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، و تخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة

لكل يتيم ، ودمج الأيتام في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية

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