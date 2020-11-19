احدث الأخبار

الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن
أبرز المواد
 مساعد مدير تعليم الخرج : عهد خادم الحرمين الشريفين حافل بالتقدم والازدهار
منطقة الرياض
 القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 بلدية الجبيل: إلزام 40 مبنى تجاري بتحسين وتأهيل الواجهات
المنطقة الشرقية
 خلال المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تعيش حراكًا تنمويًّا.. ولا تهاون مع الفاسدين
أبرز المواد
 بلدية القطيف : نزع ملكيات 25 عقارا في أم الساهك
المنطقة الشرقية
 شرطة المدينة المنورة: ضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي
أبرز المواد
 في عهد سلمان.. نصف مليار إجمالي مشاريع “تعليم القصيم” خلال 6 سنوات
منطقة القصيم
 أكثر من 64 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” خلال 10 أشهر في 2020
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8578.42 نقطة
أبرز المواد
 الشيخ ماجد الدويش يهنئ القيادة الرشيدة بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم
أبرز المواد
الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021

الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن

أبرز المواد
مساعد مدير تعليم الخرج : عهد خادم الحرمين الشريفين حافل بالتقدم والازدهار

مساعد مدير تعليم الخرج : عهد خادم الحرمين الشريفين حافل بالتقدم والازدهار

منطقة الرياض
القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك

القافلة الزراعية تختتم فعالياتها بمنطقة تبوك

منطقة تبوك

الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021

الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021
http://almnatiq.net/?p=923368
المناطق_وكالات

أكدت ستيفانى وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن مجلس الأمن الدولى أقر أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام فى ليبيا، مشيرة الى أن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم 24 ديسمبر 2021، مضيفة فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم، أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسي

وأضافت ستيفانى وليامز ، يجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي ، مشيرة  الى أن تعليق الأعمال القتالية خفض عدد النازحين والمهجرين الليبيين ، مشيرة الى أن إغلاق المرافق الصحية في ليبيا يضعف القدرة على مواجهة كورونا

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في اليمن
خلال المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تعيش حراكًا تنمويًّا.. ولا تهاون مع الفاسدين

خلال المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تعيش حراكًا تنمويًّا.. ولا تهاون مع الفاسدين
شرطة المدينة المنورة: ضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي

شرطة المدينة المنورة: ضبط شاحنة محملة بالحطب المحلي على طريق الساحل الغربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*