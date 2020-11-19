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آخر تطورات كورونا عالميا.. الصحة العالمية: من المبكر توقع تحول الفيروس إلى مرض موسمي

آخر تطورات كورونا عالميا.. الصحة العالمية: من المبكر توقع تحول الفيروس إلى مرض موسمي
http://almnatiq.net/?p=923371
المناطق_وكالات

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ،أحمد المنظري، أنه من المبكر تحديد احتمالية أن يتحول وباء كورونا إلى مرض موسمي رغم وجود عدة لقاحات على وشك الانتهاء، مشيرا إلى عدم تسجيل أي لقاح في المنظمة بشكل رسمي حتى الآن

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني

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