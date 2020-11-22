أمير الشرقية يدشن عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية تقدر بـ 2.5 مليار ريال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي المير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في مكتب سموه بديوان الأمارة، اليوم الأحد الموافق 07/04/1442هـ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية، بقيمة مليارين ونصف.

وتضمنت المشاريع التي دشنها سموه، مشروع المواقف الذكية بحاضره الدمام بقيمة مليار و200مليون ريال، ومشروع المدينة الترفيهية بشاطئ نصف القمر وحلبات تحدي السيارات (شرقيه بارك) بقيمة تقدر بـ 190 مليون ريال والمشروع الاستثماري النموذج الأول لمبادرة الاستثمار المشترك للأراضي بواجهة الخبر البحرية بقيمة 800 مليون ريال، كما دشن سموه مجموعه من المشاريع الاستثمارية المتنوعة بالمنطقة الشرقية بقيمة ربع مليار ريال، وكذلك دشن سموه مشاريع البنيه التحتية وتحسين المشهد الحضاري بقيمة 600 مليون ريال، إضافة الى تدشين سموه مشاريع تصريف مياه الأمطار بقيمة 350 مليون ريال، ومشروع تأهيل الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام بقيمة 127 مليون ريال، ومشاريع الحدائق والوصول الشامل بقيمة 75 مليون ريال، ومشروع أنظمه النقل الذكي بحاضره الدمام بقيمة 60مليون ريال.

وعقب التدشين عبر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على ما تشهده المنطقة الشرقية من تطور كبير في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق في المجالات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وأشار معاليه بأن هناك الكثر من قصص النجاح التي تحققت في المنطقة الشرقية، بفضل الله ثم بفضل دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، موضحا معاليه بأن ما تم تدشينه هذا اليوم من قبل سمو أمير الشرقية سوف يحدث نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية، والذي استهل زيارته يرافقه معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وعدد من قيادات الأمانة، بتفقد المشاريع التي تنفذها الأمانة في كورنيش الخبر للمرحلة الرابعة، وكذلك ممشى الأمير تركي، إضافة الى بعض الطرق المحورية الجديدة، حيث تم تقديم عرض عن مراحل التطوير، وكذلك المشاريع التي تنفذ حاليا في الواجهة البحرية في الخبر والطرق والمماشي بالمحافظة الخبر، والتي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

عقب ذلك قام معالي الوزير بزيارة لبلدية شرق الدمام الجديد، حيث تم تقديم عرض موجز عن المبنى وما يتضمنه من مكاتب وخدمات وسير مراحل المشروع، كما قام بزيارة الى مشروع تطوير منتزه الملك فهد بالدمام بهدف تفقد المشروع وتقييم مراحل سير المشروع، والذي يعتبر من أبرز المشاريع الاستثمارية التنموية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تخدم المواطن والمقيم، حيث تم تقديم عرض موجز عن مراحل سير العمل في المشروع، بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق المنتزه التي تم تطويرها والمراحل المستقبلية، وحث معاليه خلال الزيارة على الالتزام بالجدول الزمني لتطوير المشروع وسرعة الإنجاز، كما شارك معاليه خلال الزيارة بزراعة شجرة ضمن برنامج زراعة الشتلات في المنتزه، كما قام بزيارة الى مبنى بلدية محافظة الخبر، حيث تم تقديم عرض موجز عن المبنى وما يتضمنه من مكاتب وخدمات، كما قام بجولة داخل أروقة المبنى واستمع لشرح عن محتوياته.

بعد ذلك قام معاليه بزيارة الى وكالة التعمير والمشاريع، حيث تم تقديم شرح موجز عن وحدة التدخل السريع، وهي عبارة عن وحدة التدخل السريع المتنقلة لنزح مياه الأمطار، في الكوارث أو في حال هطول الأمطار بغزارة وفي حالات الطوارئ، تقوم بالتدخل السريع للحد من المخاطر، وتتضمن خراطيم كبيرة تسحب المياه، كما اطلع على الوحدة المتنقلة JET PATCHER ، وهي ماكينة إغلاق ومعالجة الحفر بتكنولوجيا اتوماتيكية لاختصار الوقت، بحيث يختصر وقت ردم الحفر من ساعتين وأكثر إلى 5 دقائق لردم حفر مقاسها متر، وبدون إغلاق الطريق، بضغط عالي جدا ويتم تنظيف الحفرة قبل الردم من ثم رش المادة في باطنها لتصل للمنسوب المطلوب وضغطها لتتم معالجتها، كما اطلع على عربة المسح للطرق.

بعد ذلك قام معاليه بزيارة غرفة التحكم الخاصة بنظام تصريف مياه الأمطار ونظام السلامة المرورية ونظام المعلومات الجغرافية والأماكن الحرجة وقت هطول الأمطار، حيث قدم عدد من مدراء الإدارات المشتركة شرح لآلية العمل التي يقومون بها والربط الذي تقوم به غرفة العمليات في إدارة الأزمات والكوارث مع كافة الجهات ذات العلاقة، وإدارة محطات تصريف مياه الأمطار وكاميرات المراقبة للسلامة المرورية للطرق والشوارع والأنفاق.

بعد ذلك قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتدشين تطبيق استجابة للتعامل مع الأزمات والكوارث، كما قام معاليه بتدشين النظام الالكتروني للخطط التفصيلية .

بعدها اطلع معاليه على غرفة الـBIM، التي تعنى بنمذجة بيانات المشاريع من خلال غرفة الواقع الافتراضي للاطلاع على التصاميم الخاصة بالمشاريع بالمقياس الطبيعي، حيث تم تقديم شرح كامل عن عمل الغرفة، قدمها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، والتي تعتبر بيئة هندسية جديدة ومتكاملة يمكن من خلالها عمل تمثيل رقمي للمشروع مشتملا على البيانات وقائما على تعريف الكائنات المستخدمة فيه وشاملا لمختلف تفاصيله.

عقب ذلك ترأس معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة المنطقة الشرقية، بحضور معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج الاستاذ خالد الدغيثر، وأعضاء المجلس التأسيسي لشركة الأمانة الأستاذ خالد البواردي، والأستاذ عبد الله الزامل، ورئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، حيث تهدف الشركة لأن تكون الذراع الاستثماري للأمانة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنمية العمرانية وفقا لمستهدفات رؤية 2030، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الخدمات البلدية.

بعدها قام معاليه والوفد المرافق بالاطلاع على المبادرات والشراكات المجتمعية التي ينفذها قسم المشاركة المجتمعية بوكالة الخدمات، كما قام بزيارة إلى مركز البلاغات 940 “الذكي”، حيث قدم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل شرح عن مركز 940 وما يحتويه من تقنيات حديثة للتواصل مع المجتمع في تلقي البلاغات ومعالجتها.

عقب ذلك قام معاليه بزيارة لمركز الرقابة على عقود النظافة، حيث تم تقديم شرح كامل عن برنامج تطوير الرقابة على أعمال النظافة ومراقبة الأنقاض بمدن حاضرة الدمام، وبلاغات المواطنين حول أعمال النظافة، وكذلك تتبع الحاويات وأوقات تفريغها آليا ويوميا مما ينتج عنه إصدار مؤشرات وتقارير أداء لكل عمليات الرقابة عن النظافة.

عقب ذلك قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بزيارة الى المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، حيث التقى برئيس المجلس الاستاذ عبد الهادي الشمري، وأعضاء المجلس، كما تم تقديم عرض عن أبرز أعمال المجلس ومنجزاته وخاصة فيما يتعلق بتحسين المشهد الحضري.

بعدها عقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية اجتماع في قاعة الاجتماعات بالأمانة، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية، ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج الاستاذ خالد الدغيثر، ومدير إدارة دعم وتمكين الأمانات بالوزارة الاستاذ عبد الله بن سعيد، والوكلاء، والوكلاء المساعدين، ومدراء الإدارات بالأمانة، ورؤساء البلديات، حثهم فيه على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة والتي تصب في النهاية في خدمة المواطنين والمقيمين، ولتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، كما تم تقديم عرض مرئي عن أبرز استراتيجية عمل الأمانة والمبادرات التي تشارك فيها الأمانة واستراتيجية النقل الشامل واستراتيجية تصريف مياه الأمطار ومؤشرات شبكة الطرق بحاضرة الدمام ومنظومة إدارة المشاريع ونظام معلومات إدارة المشاريع والاستدامة المالية والمشاريع المميزة وتطوير المجاورات السكنية وتوجهات الأمانة لخفض الحوادث المرورية ومشاريع تطوير التقاطعات ومشاريع تصريف مياه الأمطار وأهم الإنجازات في مجال الاستثمار وتطوير منظومة الاستثمار والتحول الرقمي وأداء الأمانة من خلال المؤشرات ربع السنوية واستراتيجية الأمانة لتطوير الطرق والبنية التحتية، وكذلك برنامج جودة الحياة والنماذج التحويلية لقطاعات هذا البرنامج وأنسنة المدن، وأتمتة المشاريع.

من جهته أكد معالي الوزير ماجد الحقيل بالاهتمام والدعم المتواصل الذي تحظى به جميع مناطق ومدن المملكة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات البلدية للمواطن والمقيم, وتنفيذ المشاريع التنموية لتهيئة البنى التحتية، مشيرا الى أن القيادة الرشيدة تحرص على الاستثمار في تنفيذ المشاريع التنموية، من خلال وضع الخطط والدراسات والبرامج والمبادرات لتنفيذ أو استكمال مشاريعها التطويرية، مبينا أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة كبيرة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

الى ذلك ثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لمتابعته ودعمه لمشاريع التطوير والتنمية والارتقاء بالخدمات البلدية للأمانة بما يخدم المواطن والمقيم، معتبرا أن هذه الزيارة تمثل حافز لجميع منسوبي الأمانة لمضاعفة الجهود تحقيقا لرؤية وتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات التنموية لخدمة المواطن والمقيم وتلبية الاحتياجات في كافة المجالات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية القروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020 .