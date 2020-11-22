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المالكي: الاتفاق سيدخل مباراة الفتح بكامل جاهزيته الفنية والذهنية

المالكي: الاتفاق سيدخل مباراة الفتح بكامل جاهزيته الفنية والذهنية
http://almnatiq.net/?p=924294
المناطق - الدمام

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن أحمد المالكي على جاهزية فريقه لمواجهة الفتح، مشيراً بأنهم يدركون قوة المباراة إلا أن رغبتهم كبيرة للظفر بالنقاط الثلاث.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب السنغالي سليمان دوكارا للحديث عن مواجهة فارس الدهناء مع الفتح ضمن منافسات جولة قمة الرياض لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وقال المالكي: “سندخل بكامل جاهزيتنا الفنية والذهنية أمام منافس قوي وسنسعى للظفر بالنقاط الثلاث”. وأشار بأنهم خلال أيام الفيفا الدولية، استغل الفريق الفرصة لتعزيز الإيجابيات الفنية وإصلاح الأخطاء، وقد تخلل ذلك مواجهة القادسية الودية والتي انتهت بتغلب النواخذة بنتيجة 3-1.
فيما شدد لاعب وسط الاتفاق المحترف السنغالي سليمان دوكارا بأن فريقه سيخوض مواجهة الفتح لاقتناص النقاط الثلاث. وقال: “لاشك بأن الفتح فريق قوي؛ ونحن استعدينا جيداً خلال أيام الفيفا، وسنقوم بكل ما بوسعنا لتقديم مباراة كبيرة لتحقيق الثلاث نقاط”. وحول المركز الذي يفضل اللعب به، أشار دوكارا بأنه مستعد للعب بأي مركز يطلبه من الجهاز الفني وتقديم كل ماعنده.

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