بريطانيا تعتزم استخدام لقاح “فايزر” ضد كورونا قبل أمريكا

المناطق - وكالات

قالت مصادر حكومية، إنه من المحتمل منح الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، موافقتها على استخدام لقاح “كوفيد- 19” الذي طورته شركتي “فايزر” و”بيو إن تك”، هذا الأسبوع، وحتى قبل التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر – بحسب صحيفة “التلغراف” – أن المنظمين البريطانيين على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح، الذي طورته الشركتان الأمريكية والألمانية، وإنه تم إخبار دائرة الصحة الوطنية بأن تكون جاهزة لاستخدامه بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة، إلى أنها ستجتمع في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لمناقشة ما إذا كان ينبغي الموافقة على اللقاح، فيما تأمل أمريكا بدء عمليات التطعيم بعد يوم أو اثنين من صدور الموافقة.

كما طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من اللقاح، وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق المنظمون على ذلك.