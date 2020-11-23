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السفير الأمريكي بالرياض: نحتاج السعودية لهذه الأسباب

السفير الأمريكي بالرياض: نحتاج السعودية لهذه الأسباب
http://almnatiq.net/?p=924304
المناطق - الرياض

أكد السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج السعودية وقدرتها الاستراتيجية لحماية جزء حيوي من العالم.

وقال “أبي زيد” خلال حديث له: “السعودية لديها رؤية 2030 وإيران لديها رؤية 1979 ومن يقول لا نحتاج السعودية لأننا ننتج نفط يكفينا هذا القول لا يُجدي”.

وأضاف السفير الأمريكي: أن “السعودية القديمة ليست السعودية التي تواجدت بها منذ عامين، إنها مكان مختلف إنها مكان يفكر بالمستقبل ولا يسترجع الماضي”.

وأكد “أبي زيد”، أن “السعودية مكان حيث التطرف ليس في الحقيقة جزءًا من نسيج الحياة، بالطريقة التي كنت أشعر بها في الماضي”، لافتًا إلى رؤية 2030 وأهدافها الاقتصادية.

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