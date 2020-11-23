وفاة الموسيقار طارق عاكف عن 60 عامًا..والفنانون ينعونه

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توفي اليوم الملحن والموزع الكبير طارق عاكف، ونعاه العديد من الفنانين والموسيقين بالوطن العربي ومنهم المستشار تركي ال الشيخ الذي كتب : رحمك الله ياطارق اتصلت بي قبل اسبوعين ولم اعلم انها كان الاتصال الأخير، وغردت النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك”.

وأعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله”.

ما الفنانة نوال الكويتية، فكتبت: «انا لله وانا اليه راجعون رحل عنا أخونا وأستاذنا الكبير رحمك الله يابوأحمد وجعل مثواك الجنة لا حول ولاقوة إلا بالله».

وكتب عبدالله الرويشد: «رفيق الدرب.. صديق وشريك البدايات والنجاحات مشوار طويل وعشرة سنين.. الله يرحمك ويغفر لك طارق عاكف انا لله وانا اليه راجعون».

ولد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى مصرى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

ويمتلك استوديو «صوت الحب» في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال: راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام.