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كلوب: صلاح تعافى من كورونا ويستعد للعودة لليفربول

كلوب: صلاح تعافى من كورونا ويستعد للعودة لليفربول
http://almnatiq.net/?p=924391
المناطق - الرياض

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أن نجم “الريدز” المصري محمد صلاح، سيعود للتدريبات استعدادا للقاء الذي سيجمع الفريق الإنجليزي بأتلانتا ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وثبتت إصابة الدولي المصري بفيروس كورونا عشية مباراة منتخب مصر ضد توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووفق موقع “إيكو” المتخصص بأخبار ليفربول، فإن صلاح خضع لفحص كورونا الجمعة لدى وصوله إلى بريطانيا قادما من مطار الغردقة المصري.

وأشار الموقع إلى أن نتيجة فحص صلاح التي أجريت له في بريطانيا جاءت سلبية، وهو ما سيمكّنه من العودة للتدريبات وفق البروتوكولات الصحية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تنص على ضرورة الحجر الذاتي لمدة 10 أيام منذ أول نتيجة فحص إيجابية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقاء ليفربول وليستر سيتي، الأحد، قال كلوب إن نتيجة فحص صلاح سلبية، مضيفا أن بإمكانه التدرب معنا استعدادا للقاء أتلانتا.

وأشار المدرب الألماني إلى أن صلاح وجميع لاعبي ليفربول سيخضعون في اليومين القادمين لاختبارات صحية خاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا و”البريميرليغ”.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت الأحد، أن نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لصلاح جاءت سلبية، مشيرة إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس، حسبما نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

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