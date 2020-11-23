متحدث الصحة : لابد أن يكون أي لقاح آمناً وفعّالاً ومعتمداً من الهيئات المعنية

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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن أي لقاح لابد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

وأوضح الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه تم تسجيل 231 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (355489) حالة، من بينها (5877) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (765) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (343816) حالة بإضافة (445) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (5796) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (9295599) فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة (40395) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن هذا الأسبوع شهد انخفاضا في الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 6,3% ، مؤكداً أن رصد الحالات حول العالم لايزال مستمرا، ويتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 58 مليون حالة، فيما حالات التعافي تتجاوز الـ 37 مليون حالة، وإجمالي حالات الوفاة تتجاوز المليون و390 حالة، حيث يشهد العالم في بعض دُوله الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقا في بعض الأقاليم إلا أن الأوضاع ولله الحمد في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة .

وأشار إلى أن الخبرات في المملكة وما قدمته من مواجهة جادة وما سخرته من إمكانيات في مواجهة هذه الجائحة هي بالفعل أمور قوية جدًا جعلت المملكة -بحمد لله-في مراحل جيدة، منوها بأن الارتفاعات التي تسجل حول العالم حاليًا في فئة الشباب هي نتيجة عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية ، مضيفاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5091090 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ 1583831 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 21844066 مستفيدا عبر مركز 937.