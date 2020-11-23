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أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين

أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين
http://almnatiq.net/?p=924504
تبوك - فايز السميري

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين .وقال سموه :” يشرفني بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين ، التي نشعر جميعاً بالفخر والإعتزاز بما تحقق من نجاح للقمة في ظل الظرف الإستثنائي الذي يشهده العالم ، والتي تأتي تجسيدا لرؤيتكم الحكيمة وقدرتكم على إدارة هذه القمة بالحكمة والنظرة الثاقبة وتأكيدا على المكانة الدولية التي تحتلها بلادنا ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلم الدولي ودعم الإقتصاد العالمي بما يحقق التنمية والرخاء لشعوب العالم ، سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة .كما رفع سموه برقية تهنئة مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح قمة الرياض قائلاً ؛”  يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين ، التي يشعر الجميع بالفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاح لهذه القمة على كافة الأصعدة ، بفضل من الله ثم الإدارة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم – حفظكما الله – خلال ترأس المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين ، في ظل الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم ، سائلين المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها وإستقرارها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموكم الكريم .

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