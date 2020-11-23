أمير تبوك يواسي الشيخ إبراهيم البحيري في وفاة ابنه

تبوك - علي العميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الشيخ ابراهيم بن سليمان البحيري شيخ عشيرة البحيرات من قبيلة المساعيد في وفاة ابنه – رحمه الله – وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ ابراهيم في وفاة فقيدهم سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وأعرب الشيخ البحيري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.