احدث الأخبار

وزير التعليم: منصة مدرستي مشروع وطني مستمر.. وتجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات
أبرز المواد
 1060 مزارعًا يجنون حصادهم السنوي من “البن الخولاني”
منطقة جازان
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 ضمن دعم المملكة الإنساني لليمن.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي الشيخ إبراهيم البحيري في وفاة ابنه
منطقة تبوك
 أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين
منطقة تبوك
 متحدث الصحة : لابد أن يكون أي لقاح آمناً وفعّالاً ومعتمداً من الهيئات المعنية
أبرز المواد
 أمير الشرقية : عمل دؤوب وجهود مخلصة أسهمت في نجاح استضافة قمة العشرين
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: طرح المشروع الاستثماري النموذجي الأول بالمملكة بمبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص
المنطقة الشرقية
 وفق نتائج الربع الثالث من عام 2020 .. “هيئة الاتصالات” تصنّف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامهم بعملائهم
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل رئيس جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة .. ويدشن مقر الجمعية الجديد بالمخواة .. ويشرف على توقيع الشراكات المجتمعية
منطقة الباحة
 محافظ املج يزور ادارة المساجد
منطقة تبوك
وزير التعليم: منصة مدرستي مشروع وطني مستمر.. وتجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات

وزير التعليم: منصة مدرستي مشروع وطني مستمر.. وتجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات

أبرز المواد
1060 مزارعًا يجنون حصادهم السنوي من “البن الخولاني”

1060 مزارعًا يجنون حصادهم السنوي من “البن الخولاني”

منطقة جازان
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق

أبرز المواد
ضمن دعم المملكة الإنساني لليمن.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى

ضمن دعم المملكة الإنساني لليمن.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى

أبرز المواد

وزير التعليم: منصة مدرستي مشروع وطني مستمر.. وتجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات

وزير التعليم: منصة مدرستي مشروع وطني مستمر.. وتجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=924526
المناطق - واس

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنّ مشروع منصة مدرستي مشروع وطني مستمر ليس لمرحلة مؤقتة، مشيراً إلى أن التعليم المدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد سيكون ذا أهمية في المرحلة المقبلة، عادّاً التعليم -عن بُعد- خياراً إستراتيجياً للمستقبل، مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في مدرسة البث الفضائي عددا من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمال قمة مجموعة العشرين.
وأشار إلى اهتمام وزارة التعليم بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية المتواصل، حيث تم تدريب أكثر من مليون ومئتي ألف متدرب ومتدربة في عام 2020 من خلال ما يقارب (10) آلاف برنامج تدريبي عن بُعد، من بينهم (435) ألف متدرب ومتدربة دُربوا على منصة “مدرستي” من خلال (2500) برنامج تدريبي.
وأبان أن المستهدف في الدخول على منصة مدرستي من الطلاب والطالبات كان 70%، وبفضل دعم القيادة الرشيدة والتكامل مع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع جاوزت نسبة الدخول على المنصّة 98% من الطلاب والطالبات، كاشفاً عن تسجيل 292 مليون زيارة لرابط منصّة مدرستي حتى تاريخ 19/ 11/ 2020، فيما بلغ إجمالي الفصول الافتراضية التراكمية 63 مليون فصل افتراضي، كما بلغ عدد الواجبات التراكمية المسندة للطلاب والطالبات 12,8 مليون واجب، وبلغ عدد الاختبارات التراكمية 919 ألف اختبار.
وقال: “إن وزارة التعليم تفخر بوجود نماذج مشرّفة من المعلمين والمعلمات تجاوزوا التحديات، وتفانوا في تقديم واجبهم، وإيصال رسالتهم التعليمية عن بُعد لطلابهم.
وأفاد آل الشيخ أن الوزارة أطلقت مسابقة مدرستي لنشر قصص النجاح وأبرز أحداث منصة مدرستي، بما يحتويه من منتجات إثرائية تستهدف المعلمين والإداريين والطلاب وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي، مؤكداً أهمية تعاون ومشاركة الأسرة وأولياء الأمور في دعم الرحلة التعليمية لأبنائهم من خلال رفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق
ضمن دعم المملكة الإنساني لليمن.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى

ضمن دعم المملكة الإنساني لليمن.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى
متحدث الصحة : لابد أن يكون أي لقاح آمناً وفعّالاً ومعتمداً من الهيئات المعنية

متحدث الصحة : لابد أن يكون أي لقاح آمناً وفعّالاً ومعتمداً من الهيئات المعنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*