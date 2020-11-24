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أقل سعر للذهب في 4 أشهر

أقل سعر للذهب في 4 أشهر
http://almnatiq.net/?p=924622
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الذهب 2 في المئة، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، أثناء تعاملات الاثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات بالولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

ووفقا لرويترز، فقد هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30دولار للأوقية.

وأيضا، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام عدة عملات بنسبة 0.14%، وسجل نحو 92.52 نقطة.

ويتأثر الذهب بقوة أو ضعف الدولار بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع الذهب للانخفاض، والعكس صحيح.

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