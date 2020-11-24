غرفة أبها تقيم ورشة عمل استثمار المناطق المحيطة ب 8 سدود بمنطقة عسير

غرفة أبها تقيم ورشة عمل استثمار المناطق المحيطة ب 8 سدود بمنطقة عسير

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برعاية سمو أمير المنطقة و بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة

غرفة أبها تقيم ورشة عمل استثمار المناطق المحيطة ب 8 سدود بمنطقة عسير

غرفة أبها تقيم ورشة عمل استثمار المناطق المحيطة ب 8 سدود بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=924636
المناطق أبها

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود- أمير منطقة عسير- ، نظمت غرفة أبها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ورشة عمل بعنوان “استثمار المناطق المحيطة بعدد ٨ سدود بمنطقة عسير”.. بحضورأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني و عضو مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ مهدي آل هضبان اليامي – ممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية والأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، وذلك بمسرح الغرفة.

بدأت الورشة بعرض حول استثمار المسطحات المائية ضمن المشهد الحضري من أمانة منطقة عسير قدمه المهندس خالد العمري، تلا ذلك عرض استثمار السدود في إطار حماية مصادر المياه من الإدارة العامة لموارد المياه للمهندس يوسف الغامدي.، ثم عرض لإستراتيجية هيئة تطوير عسير قدمته الأستاذة مريم آل مضواح , بعد ذلك ألقى الأستاذ ياسر القاسم كلمة نيابة عن وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والاستثمار .

وفي ختام الورشة تم إتاحة الفرصة للحضور والمشاركين من المستثمرين والمستثمرات بالمداخلات وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول أهم الفرص الاستثمارية المرتبطة بالسدود بعسير والمتمثلة في الزراعة والري والسياحة والترفيه والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.

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