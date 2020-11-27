المملكة اليوم بعد دقائق من بدء الشرح.. وفاة معلم على الهواء أمام تلاميذه

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المناطق_ الدمام

محمد حسان، مدرس مصرى يعمل فى المملكة العربية السعودية كمعلم لمادة الحاسب الآلى، ظل يؤدى عمله حتى اللحظات الأخيرة من حياته التى لقى فيها ربه وهو يقوم بأداء وظيفته، حيث سقط وهو يشرح لطلاب مدرسة الثانوية الأهلية بمدينة الدمام معلومات عن الحساب الآلى، ولكن من خلال منصة “مدرستى” التعليمية عن طريقة الإنترنت، وفوجئ الطلاب بسقوط المدرس المصرى أرضا وهو يؤدى عمله.

وروى محمد الصفيان، معلم زميله فى مدرسة أهلية بالدمام شرق السعودية، تفاصيل واقعة الوفاة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات متتالية وردت إليه من قبل الطلاب، أمس الأربعاء، تفيد بسقوط زميله أمام التلاميذ خلال حصة دراسية عبر منصة “مدرستي”.

وأضاف محمد الصفيان، معلم مادة التربية الإسلامية، في تصريحات لموقع “العربية”، أنه كان قد أنهى حصته الأولى مع طلابه في المرحلة الثانوية، وبعد دقائق تواصل معه الطلاب ليبلغوه بتعرض معلم مادة “الحاسب الآلي” محمد حسان لطارئ صحى، معربين عن خوفهم من الموقف.

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