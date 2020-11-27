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تركيا تستأنف إرسال السلاح إلى ليبيا

تركيا تستأنف إرسال السلاح إلى ليبيا
http://almnatiq.net/?p=925580
المناطق_وكالات

كشف موقع إلكتروني متخصص في رصد تحركات الطائرات في البحر المتوسط، أمس الخميس، عن تحركات لطيران الشحن العسكري التركي وسط البحر المتوسط وشرقه باتجاه ليبيا

وقال موقع إيتاميل رادار الإيطالي، إنه رصد طائرتي شحن عسكريتين توجهتا إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا للأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، وإلى العناصر التي تقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق

ويأتي الكشف عن استمرار الجسر الجوي العسكري التركي إلى ليبيا رغم سريان وقف إطلاق النار، ورغم تفتيش قوات ألمانية لسفينة شحن تجارية تركية الأحد الماضي في المتوسط، في إطار عملية المراقبة الأوروبية إيريني

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