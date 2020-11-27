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كندا تخفف عقوبة مطلق النار على مصلين في مساجد كيبيك

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كندا تخفف عقوبة مطلق النار على مصلين في مساجد كيبيك

كندا تخفف عقوبة مطلق النار على مصلين في مساجد كيبيك
http://almnatiq.net/?p=925592
المناطق_وكالات

خففت محكمة كندية، مساء أمس الخميس، الحكم بالسجن المؤبد الصادر على كندي قتل ستة مصلين بالرصاص في أحد مساجد كيبيك في يناير 2017 إلى 25 عاماً بدلاً من أربعين عاما، معتبرة أن سجنه مدى الحياة غير دستوري

وحكم على الكسندر بيسونيت الذي سيبلغ من العمر 31 عاما الأسبوع المقبل، بالسجن المؤبد في 2019 مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاماً

واعتبرت محكمة الاستئناف في كيبيك بالاجماع غير دستورية ، مادة أدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011 وسمح للقضاة بفرض العقوبة على الكيبيكي بيسونيت

وتسمح هذه المادة بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة ل25 عاما على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أنها تشكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندي

وكان الادعاء طلب حكما بالسجن لـ150 عاماً وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاماً

وحسم القاضي الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن أربعين عاما لأنه رأى أن فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل قد يؤدي الى إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي

وفي قرارها، قالت محكمة استئناف كيبيك إنها متفقة مع قاضي محكمة الدرجة الأولى، بأنالمادة المدرجة في قانون العقوبات تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يتمتع بقيمة دستورية

وأوضحت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إن المادة تسمح بفرض عقوبة ستكون في جميع الأوقات قاسية وغير منصفة وغير متكافئة بشكل مبالغ فيه

وعبر المتحدث باسم مسجد كيبيك بوفلجة بن عبد الله عن أسفه. وقال تعليقا على القرار خيبة أمل هي الكلمة التي تخطر ببالنا

وأضاف أن المسجد سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار قبل البت في مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا

وقالت النيابة أيضا إنها ستجري تحليلا دقيقا للحكم الذي يطرح العديد من التساؤلا القانونية المعقدة ، مؤكدة أنها تفكر في الضحايا والأقارب والمجتمع الذين يجب أن يعيشوا من جديد هذه الأحداث المأساوية في كل مرحلة قضائية

وكان بيسونيت اقتحم في يناير 2017 اقتحم مسجد مدينة كيبيك وأطلق الرصاص على أربعين رجلاً وأربعة أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء، وقال أحد الشهود خلال المحاكمة إن بيسونيت أطلق عشرات طلقات ثم تراجع الى منطقة آمنة لإعادة تحميل مسدسه أربع مرات على الأقل كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو ، وقتل 6 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في الاعتداء. وجميع الضحايا من المهاجرين الى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا

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