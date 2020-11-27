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مدرب ضمك يسقط مغشيا عليه أثناء لقاء الشباب

مدرب ضمك يسقط مغشيا عليه أثناء لقاء الشباب
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المناطق - الرياض

تعرض الجزائري نور الدين بن زكري مدرب نادي ضمك للسقوط أثناء جلوسه على مقاعد ملعب ستاد نادي الشباب، اليوم الجمعة، أثناء متابعة مواجهة فريقه أمام الليوث ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورصدت عدسات الكاميرا سقوط بن زكري بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة؛ حيث وقع مغشيًّا عليه؛ ما أصاب الجميع بالذعر؛ حيث هرع إليه الجهازان الفني والطبي لمساعدته.

وبعد دقائق قليلة عاد بن زكري إلى مقعده على دكة البدلاء بعد أن تم إسعافه وأصبح بصحة جيدة ليستمر في متابعة مباراة فريقه الذي يحتل المركز ال 16 في ترتيب دوري المحترفين بنقطة واحدة.

وفي الجهة الأخرى، يأتي الشباب في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما يتصدر الترتيب نادي الهلال برصيد 13 نقطة.

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