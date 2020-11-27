مدرب ضمك يسقط مغشيا عليه أثناء لقاء الشباب

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تعرض الجزائري نور الدين بن زكري مدرب نادي ضمك للسقوط أثناء جلوسه على مقاعد ملعب ستاد نادي الشباب، اليوم الجمعة، أثناء متابعة مواجهة فريقه أمام الليوث ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورصدت عدسات الكاميرا سقوط بن زكري بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة؛ حيث وقع مغشيًّا عليه؛ ما أصاب الجميع بالذعر؛ حيث هرع إليه الجهازان الفني والطبي لمساعدته.

🎥 | لحظة تعرض مدرب #ضمك بن زكري لحالة إغماء أثناء مجريات مباراة #الشباب_ضمك pic.twitter.com/1YOp0AhLqV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020

وبعد دقائق قليلة عاد بن زكري إلى مقعده على دكة البدلاء بعد أن تم إسعافه وأصبح بصحة جيدة ليستمر في متابعة مباراة فريقه الذي يحتل المركز ال 16 في ترتيب دوري المحترفين بنقطة واحدة.

وفي الجهة الأخرى، يأتي الشباب في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما يتصدر الترتيب نادي الهلال برصيد 13 نقطة.